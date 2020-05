Extra sconto su TV e grandi elettrodomestici su ePrice

Voglia di sostituire il vecchio frigorifero, oppure di cambiare l’obsoleta Tv? Allora questa è la news che fa per voi! Vi segnaliamo, infatti, che hanno preso il via le nuove promozioni su ePrice, con sconti che offrono un’ulteriore 5% di sconto sui grandi elettrodomestici e sulle Tv presenti nel carrello. Per poter usufruire di questa offerta non dovrete far altro che effettuare una spesa totale che super i 399,00€ di valore ma attenzione, questa promozione sarà valida fino alle 23:59 del 21 maggio 2020.

Dunque, grazie a questa promozione, sarete in grado di sostituire la maggior parte degli apparecchi casalinghi scegliendo tra i più capienti modelli di lavatrici, così come tra gli ultimi arrivi per quanto riguarda il mercato dei frigoriferi, compresi i più grandi a doppio sportello con tanto di erogatore per l’acqua e per il ghiaccio. Le offerte sono quindi molto numerose, e tra le varie è impossibile non notare la presenza dell’elegante Smart TV Samsung QE65Q da 65 che, grazie alla sua intelligenza artificiale, è in grado di ottimizzare la qualità dell’immagine e del suono. Dotata di tecnologia Ultra Viewing Angle, capace di regalare una visione ottimale dello schermo da qualsiasi angolazione, la Samsung QE65Q è inoltre compatibile con gli assistenti vocali Google Assistant ed Alexa, offrendo un’interazione pratica e dinamica.

Originariamente venduta a ben 1.999,98€, la Samsung QE65Q è in sconto sullo store di ePrice all’ottimo prezzo si 1.583,99€, offrendovi un’occasione per acquistare una TV top di gamma ad un prezzo davvero competitivo! Ovviamente, questa è solo una tra le tante offerte della promozione di ePrice, ecco perché il nostro consiglio è comunque quello di visitare la pagina dedicata all’offerta, in modo da rintracciare quello che è l’elettrodomestico più consono alle vostre necessità. Prima di lasciarvi agli acquisti, infine, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete aggiornati sulle promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

Le migliori offerte ePrice

