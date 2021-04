F1 2021: dove acquistarlo al miglior prezzo

Il prossimo 16 luglio sbarcherà finalmente sul mercato F1 2021, ossia l’attesissimo appuntamento annuale con la saga di racing game dedicata alla celebre competizione della Formula 1. Un appuntamento a dir poco irrinunciabile per tantissimi fan, che possono assicurarsi fin da ora una copia del titolo a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

Prenotando F1 2021 presso diversi store, come ad esempio da GameStop, sarà inoltre possibile ottenere un ricco bonus preorder, contenente il cosiddetto Pacchetto contenuti Braking Point. Al suo interno è possibile trovare degli esclusivi oggetti di gioco ispirati alle stelle immaginarie della nuova storia “Braking Point”, che permettono di correre nei panni di Devon Butler, Aiden Jackson e Casper Akkerman. A completare il pacchetto sono inoltre ben 5.000 PitCoin, la valuta virtuale del titolo.

Oltre che la classica Standard Edition, è inoltre possibile acquistare la versione digitale di F1 2021 in quella che è la sua Deluxe Edition, contenente, oltre a ovviamente il gioco base, anche sette piloti iconici, una serie di esclusivi oggetti di personalizzazione in game e 18.000 PitCoin. Se volete invece gettarvi nella mischia il prima possibile e a quello che è il miglior prezzo sul mercato, la scelta migliore resta come sempre quella dell’edizione base.

