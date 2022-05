Amanti della Formula 1, siete pronti a scendere in pista e cercare di dominare virtualmente tutti i tracciati della competizione? Se avete risposto affermativamente vi farà allora decisamente sapere che il prossimo 1 luglio sbarcherà finalmente sulle principali console l’attesissimo F1 2022, ossia l’ultimo episodio della saga videoludica dedicata alla celebre disciplina. Un appuntamento da mettere fin da subito nel mirino e a cui potete farvi trovare pronti prenotandolo fin da ora a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

In F1 2022 sarà possibile guidarea le nuove straordinarie auto della stagione di Formula 1 2022 con i 20 piloti e i 10 team ufficiali. Grazie alla rinnovata modalità carriera Mia Scuderia è inoltre possibile diventare dei veri e propri manager, creando la propria scuderia e portandola sul gradino più alto del podio. Da non dimenticare poi le gare online o a schermo condiviso in multigiocatore, perfette per dimostrare di essere il più veloce tra i propri amici. Insomma, di cose da fare F1 2022 sembra esserne decisamente pieno.

Se siete interessati a fare vostro F1 2022 a quello che è il miglior prezzo sul mercato potete invece trovarlo seguendo comodamente i link qui sotto.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!