Fai acquisti con Amazon Alexa: la lampadina Philips Hue ti costa solo 4,99€!

Vi segnaliamo una promozione molto interessante relativa alle ottime lampadine smart Philips HUE! Se avete appena acquistato un qualunque dispositivo Alexa, infatti, potrete acquistare una lampadina Philips HUE al prezzo eccezionale di soli 4,99€, invece dei canonici 19,90€!

Si tratta di uno sconto di ben 14,91€, di cui potrete usufruire fino al giorno 01 agosto 2020, il tutto semplicemente ordinando l’acquisto tramite il vostro dispositivo Alexa! Sostanzialmente per poter beneficiare dello scontro dovrete:

Attivare il tuo primo dispositivo Echo di Amazon durante il periodo di valida dell’offerta Chiedere ad Alexa, tramite il dispositivo Echo, di ordinare la lampadina smart Philips Hue White E27 su Amazon.it e completare il relativo acquisto. Completare l’acquisto entro e non oltre 30 giorni dopo l’attivazione del vostro primo dispositivo Echo di Amazon.

L’offerta è limitata a un solo cliente per account, ed è valida solo per il modello di lampadina smart Philips Hue White E27, venduta e spedita da Amazon su Amazon.it. Vi segnaliamo inoltre che l’offerta non è disponibile utilizzando Alexa dall’app Amazon, mentre per tutte le restanti informazioni sull’offerta vi suggeriamo di dare un’occhiata alla pagina relativa alla promozione, dove troverete tutte le condizioni di vendita e le informazioni dettagliate relative all’offerta, con tanto di condizioni generali di uso e vendita.

>> Clicca qui per tutte le informazioni sulla promozione <<

>> Clicca qui per scoprire l’intera gamma Philips HUE <<

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!