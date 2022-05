Se l’avvicinarsi dell’estate sta risvegliando in voi la voglia di dedicarvi al giardino o al fai da te, sarete contenti di sapere che eBay propone in sconto una selezione di ottimi prodotti che spaziano tra rasaerba, trapani, tagliasiepi e tanti altri attrezzi utili a prendervi cura della vostra abitazione, in attesa di passare le belle giornate in compagnia di amici e familiari.

A rendere ancora più convenienti queste offerte ci pensa l’extra sconto del 15% che è possibile ottenere con il coupon MENO15EDAYS, utilizzabile sui tanti prodotti disponibili per risparmiare fino a 200€ totali, ma solo fino alle 23:59 del 29 maggio 2022!

Per ottenere il massimo da queste offerte vi invitiamo a visitare la pagina dedicata agli oltre 230 articoli in promozione, e una volta inserito nel carrello uno o più prodotti del valore complessivo di almeno 15€, basterà inserire nel modulo di pagamento il codice MENO15EDAYS nel campo dedicato ai coupon per vedere applicato lo sconto del 15% sul totale del carrello.

Tra i prodotti in elenco vogliamo segnalarvi la sega multifunzione Black & Decker KS880EC-QS, un utilissimo utensile che vi permetterà di tagliare con facilità e in tutta sicurezza legno, metallo e plastica, disponibile al miglior prezzo sul mercato di 60,50€, anziché 79,95€, che scende ulteriormente a 51,42€ utilizzando il coupon MENO15EDAYS!

La sega multifunzione Black & Decker KS880EC-QS dispone di un’impugnatura zigrinata che garantisce una presa solida e sicura, e consente di controllare la velocità di lavoro in ogni momento graduando la pressione sul tasto di avvio, così da poter gestire nel modo migliore la resistenza di ogni materiale, mentre la ventola integrata tiene pulita la linea di taglio. È inoltre provvista di un blocco di sicurezza che ne impedisce l’utilizzo accidentale, e consente un cambio della lama estremamente rapido, usando solo un tasto.

Vi ricordiamo che è possibile usufruire dello sconto aggiuntivo del 15% su questa selezione di prodotti per un totale di 2 utilizzi per utente, che potrà risparmiare un massimo di 100€ sulla singola transazione, arrivando a un tetto complessivo di 200€. Vi ricordiamo che è possibile approfittare della promozione solo pagando con PayPal, carta di credito o carta di debito.

