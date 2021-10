Fai il carico di giochi da tavolo Asmodee grazie a questo nuovo bundle di Humble Bundle!

Scythe, Ticket to Ride, Carcassone, Small World: questi sono solo alcuni dei bellissimi giochi da tavolo digitali che potete trovare a un prezzo super nell’Humble Play Pink the Best of Asmodee Digital Bundle. Un pacchetto a dir poco imprescindibile per gli amanti di Asmodee, che possono ora fare il carico dei principali giochi da tavolo della celebre azienda in super offerta grazie ad Humble Bundle.

Con solo 1 euro sarà quindi possibile ottenere:

Small World

Small World: Cursed

Pandemic

Pandemic: On the Brink – Roles & Events

Love Letter

Aumentando l’offerta a 10,36€, cifra media di vendita del bundle, si otterrà anche:

A Game of Throne: The Board Game

Scythe Digital Edition

Terraforming Mars

Arkham Horror: Mother’s Embrace

The Lord of the Rings: Adventure Card Game – Definitive Edition

Blood Rage Digital Edition

Ticket To Ride: France

Ticket To Ride: Legendary Asia

Ticket To Ride: Europe

Pandemic: On the Brink – Mutation

Con almeno 10,82€, oltre a quanto precedentemente elencato, si avrà infine anche:

Ticket To Ride

Carcassone: Tiles & Tactics

Splendor

Ticket To Ride: United Kingdom

Ticket To Ride: Nordic Countries

Ticket To Ride: USA 1910

Small World: A Spider’s Web

Small World: Royal Bonus

Questo ricco bundle, contenente fino a 23 tra giochi da tavolo digitali ed espansioni, è stato pensato, come dice il nome stesso, per contribuire alla lotta contro il cancro al seno. Parte dei proventi verranno infatti devoluti a The Breast Cancer Research Foundation (BCRF). L’Humble Play Pink the Best of Asmodee Digital Bundle è insomma l’occasione perfetta per fare una buona azione e, al contempo, fare una scorpacciata di giochi a un super prezzo.

Potete trovare questo ricco bundle seguendo comodamente il link qui sotto.

