Fai il carico di giochi LEGO con il nuovo bundle di Humble Bundle!

Humble Bundle ha deciso di lanciare in questi giorni il bundle perfetto per tutti gli amanti dei giochi LEGO. A un prezzo irrinunciabile il noto store propone infatti in un unico pacchetto alcuni dei più iconici giochi basati sugli iconici mattoncini. Un’offerta assolutamente da non perdere, che sarà valida fino al prossimo 7 maggio.

Pagando solamente 1 euro sarà possibile ottenere:

The LEGO Ninjago Movie Video Game

Pagando più di 7,88 euro, cifra variabile in base al prezzo medio di vendita del bundle, si otterrà inoltre anche:

LEGO Worlds

LEGO Marvel Super Heroes 2 Deluxe Edition

LEGO Marvel’s Avengers

LEGO Batman 2: DC Super Heroes

Con oltre 8,42 euro oltre a quanto precedentemente elencato riceveremo anche:

LEGO DC Super-Villains Deluxe Edition

LEGO Batman 3: Beyond Gotham Premium Edition

Da tenere in grande considerazione è poi il fatto di come acquistando l‘Humble LEGO Built to Bundle sia possibile non solo ottenere un gran numero di videogiochi LEGO a un ottimo prezzo, ma anche fare una buona azione. Parte dei ricavati del bundle verranno infatti devoluti ad associazioni benefiche come Stop AAPI Hate. Un’ottima occasione, insomma, per fare una buona azione e arricchire al contempo la propria libreria digitale.

Potete trovare l’Humble LEGO Built to Bundle seguendo comodamente il link qui sotto. Vi ricordiamo che il bundle sarà disponibile all’acquisto solo ed esclusivamente fino al prossimo 7 maggio.

