Fai il carico di strategici a un super prezzo grazie al nuovo bundle di Humble Bundle!

Con il nuovissimo Humble Paradox Interactive StrataGems Bundle il celebre e affidabilissimo Humble Bundle ha deciso di proporre a un prezzo risicatissimo un pacchetto colmo di giochi strategici. Un’occasione assolutamente da non perdere, per fare il carico di giochi Paradox Interactive in super sconto.

Con solo 1 euro sarà quindi possibile ottenere:

Ice Lakes

Knights of Pen & Paper 2

Victoria 2

Aumentando l’offerta a 8,73€, cifra media di vendita del bundle, si otterrà anche:

Prison Architect

Prison Architect Island Bound

Prison Architect Psych Ward; Warden’s Edition

Crusader Kings II: Dynasty Starter Pack

Tyranny

Con almeno 15,55€, oltre a quanto precedentemente elencato, si avrà infine anche:

Empire of Sin

Age of Wonders Planetfall

Imperator: Rome

Acquistando l’Humble Paradox Interactive StrataGems Bundle si farà inoltre anche una buona azione, visto che parte dei proventi verranno devoluti direttamente a Whale and Dolphin Conservation. Un ottimo modo, insomma, per arricchire la propria collezione digitale con tanti strategici marchiati Paradox Interactive a un ottimo prezzo e al contempo fare anche una buona azione.

Nel caso siate interessati a fare vostro il ricco Humble Paradox Interactive StrataGems Bundle il nostro consiglio è quello di fare decisamente in fretta: questo ghiotto pacchetto non resterà infatti disponibile alla vendita per sempre. Se siete interessati potete farlo vostro seguendo comodamente il link qui sotto.

