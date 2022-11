Il Black Friday è finalmente arrivato e, fino al 28 novembre, vi permetterà di usufruire di numerose offerte davvero imperdibili sui maggiore store del web. Sfruttare questo periodo di promozioni è più che fondamentale, tenendo presente che vengono proposti articoli di qualsiasi tipo a dei prezzi stracciati, ineguagliabili per il resto dell’anno! Nell’articolo di oggi, dunque, vi proporremo alcuni dei ribassi più imperdibili nella sezione Amazon Fresh.

Alla fine del nostro articolo, troverete dei link d’acquisto accuratamente divisi per categoria. In questo modo potrete decidere facilmente quale siano i prodotti ideali per la vostra spesa: latticini, salumi, carne e pesce, detersivi e molto altro ancora in sconto fino al 70%. Un modo pratico, veloce e super conveniente per riempire il vostro frigo o la vostra dispensa senza rinunciare alla qualità dei prodotti migliori sul mercato!

Ma partiamo dal principio, così Amazon Fresh? Si tratta del servizio di consegna di generi alimentari di Amazon che consente a tutti gli iscritti al servizio Prime di acquistare e ricevere a casa la propria spesa. L’ordine minimo per poter utilizzare Amazon Fresh è di soli 15€. Inoltre, in caso di necessità, potrete decidere di scegliere la consegna in un’ora al prezzo di 3,49€ per ordini superiori a 50 euro e al prezzo di 7,99€ per ordini dall’importo minore.

Al momento, grazie al Black Friday, avrete la possibilità di portare a casa davvero di tutto a dei prezzi imbattibili. Nella sezione Carne e pesce potrete acquistare delle confezioni super convenienti come gli ottimi Hamburger di Tacchino con Rosmarino AIA, da 200g disponibili ad appena 2,35€ invece di 3,99€. In alternativa, se state cercando degli insaccati di qualità eccellente, non dovreste farvi scappare il Salame Strolghino Salumi Pasini da 200g a soli 4,66€ invece di 5,88€. Tra le proposte per mantenere la casa sempre pulita e fresca a un prezzo più che ridotto, dovreste dare un’occhiata al Detersivo per piatti Svelto al limone, da ben 930ml ad appena 1,48€ invece 4,23€. Dunque, c’è davvero di tutto e solo con sconti da capogiro!

