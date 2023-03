Volete fare la spesa acquistando solo prodotti di qualità, dal comfort della vostra casa e risparmiando decine di euro? Ebbene, tutto ciò è possibile grazie alla collaborazione tra Pam Panorama e Amazon: potrete infatti scegliere fra tutti i prodotti presenti nel supermercato, ottenendo ben 50,00€ di sconto per i primi 3 ordini!

Se vivete a Milano o in una delle zone indicate nella pagina dedicata potrete infatti usufruire di 3 codici sconto da utilizzare uno alla volta per i primi 3 ordini al momento del pagamento: 10PAMAMAZON per risparmiare 10,00€ su una spesa minima di 50,00€; 15PAMAMAZON per ottenere un ribasso di 15,00€ su una spesa minima di 60,00€ e 25PAMAMAZON per avere una riduzione di 25,00€ su una spesa minima di 80,00€.

Insomma, si tratta di un risparmio non da poco, da tenere in considerazione soprattutto visto il periodo di continui aumenti attualmente in corso in Italia. Nel catalogo Pam Panorama di Amazon avrete una vastissima scelta, esattamente come al supermercato, ma avrete modo di approfittare di prezzi molto più bassi su ogni categoria.

Troverete non solo alimenti confezionati come snack dolci e salati, panificati, salse e sughi, ma anche prodotti freschi come salumi, formaggi, latticini, frutta e verdura. Inoltre, è presente un vasto assortimento di bevande come vini bianchi e rossi provenienti da tutta l’Italia e per diversi budget, oltre che articoli per la pulizia personale e della casa perfetti per le incombenti Pulizie di Primavera.

Imperdibile è poi, visto il periodo dell’anno in cui ci troviamo, la sezione dedicata alla Pasqua, in cui potrete trovare Uova di tantissime marche come Kinder, Ferrero Rocher e Baci Perugina, oltre a colombe, cioccolatini e prodotti perfetti per preparare il pranzo in famiglia. Vi basterà dunque sfogliare il catalogo, inserire nel carrello ciò di cui avete bisogno e utilizzare uno dei tre coupon offerti da Amazon, per poi ricevere la spesa comodamente a casa vostra in poche ore.

Vi rimandiamo dunque alla pagina Amazon dedicata a Pam Panorama nella quale potrete trovare tutti i prodotti, oltre al volantino delle offerte attualmente più convenienti proposte dal supermercato. Il nostro consiglio è quello di approfittare delle promozioni il prima possibile, dato che i prodotti potrebbero esaurire velocemente!

