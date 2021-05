Fai la spesa su eBay risparmiando grazie a questo coupon

Sebbene le restrizioni non siano del tutto eliminate, la possibilità di effettuare la spesa online è tutt’ora un ottimo modo per risparmiare un sacco di tempo e soldi. Anche eBay si è mossa in questo senso e permette di acquistare tantissimi prodotti come alimenti per animali, ricambi per piccolo elettrodomestici e tutti quegli articoli per la pulizia della casa a prezzi davvero incredibili, sfruttando il codice sconto “PERVOI5EURO21” e talvolta anche con la consegna gratuita a casa.

La lista dei prodotti promozionati è, come di consueto, particolarmente vasta e colpisce diverse sotto-categorie del portale. Tuttavia, tra le tante disponibili, vi consigliamo di dare uno sguardo all’offerta relativa al kit composto da due confezioni di Swiffer Dry panni cattura-polvere (per un totale di ben 192 pezzi), proposto ora a 24,99€ anziché 55,00€ con uno sconto pari al 54 percento. Grazie al buono “PERVOI5EURO21”, l’ammontare scende ulteriormente a 19,99€.

Qualora siate in carenza di testine di ricambio per lo spazzolino elettrico Oral-B CrossAction, eBay sta scontando anche la confezione di testine a 31,45€ invece di 59,98€ e, grazie al coupon riportato nel paragrafo precedente, il costo cala alla cifra di 26,45€. Come se non bastasse, questo prodotto beneficia anche della spedizione gratuita e veloce, che vi consentirà di ricevere comodamente a casa la cofnezione in pochissimo giorni.

