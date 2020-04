Fanatical: tanti giochi in offerta con le promozioni di Pasqua

Siamo finalmente entrati nella settimana che ci porterà dritti dritti a Pasqua e sebbene l’atmosfera non sia purtroppo delle migliori Fanatical prova a tirarci su il morale con tutta una serie di offerte che ci accompagneranno nei prossimi giorni. La promozione, che prende il nome completo di Easter Eggstravaganza, ci permetterà quindi di mettere le mani su numerosi titoli digitali a dei prezzi decisamente interessanti.

Ecco quindi i principali titoli in offerta:

Sono però numerosi i titoli attualmente in offerta su Fanatical e tra di essi possiamo trovare anche opere decisamente intriganti, come ad esempio Control o Resident Evil 3 Remake. Una lunga lista di offerte quindi, che ci permetteranno di rendere più lieto questo periodo pasquale.

Fanatical ha inoltre lanciato per queste festività pasquali anche dei bundle a sorpresa, contenenti da una a dieci key misteriose. I pacchetti, che partono da 1.05 euro per il titolo singolo a 7,59 euro per 10 differenti key, permettono inoltre di tentare ulteriormente la fortuna con la possibilità di trovare 5 differenti sorprese contenenti titoli per un valore complessivo di oltre 1000 euro.

