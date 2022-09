Nell’attesa che arrivino l’11 e il 12 ottobre, ovvero i giorni che Amazon dedicherà al suo secondo Prime Day di quest’anno, il portale non ha comune messo un freno al suo enorme panorama d’offerte, proponendoci giorno dopo giorno sconti sempre più interessanti, anche al netto di quelle che saranno le giornate dedicate alle promozioni per i soli iscritti al servizio Amazon Prime (e solo loro!).

Tra le varie offerte attualmente presenti sullo store, vi segnaliamo oggi quella relativa ad un’ottima macchina per il caffè De’Longhi, recensita molto positivamente da oltre 4500 acquirenti della piattaforma, ed oggi in sconto addirittura di 150 euro!

Stiamo parlando della De’Longhi Perfetto ESAM3000, una macchina per il caffè sia in grani che in polvere, che dal prezzo originale di 420,00€, è oggi in sconto a soli 269,30€, con uno sconto netto del 36% che, su prodotti di questa caratura, non è mai da sottovalutare.

De’Longhi Perfetto ESAM3000, infatti, è indubbiamente una macchina automatica di altissimo livello, capace di offrire un’esperienza del tutto simile a quella del caffè al bancone del bar, grazie anzitutto alla sua potenza, capace di sprigionare una pressione di 15 bar, che estrae dalla polvere tutto l’arome e l’intensità della vostra miscela preferita.

Come detto in apertura, inoltre, parliamo di una macchina che dispone di un serbatoio appositamente predisposto per il caffè in grani, che possono essere macinati dalla stessa macchina al momento, con anche la possibilità di scegliere tra ben 13 differenti livelli di macinatura, così da garantirvi una polvere di caffè sempre fresca e profumata, per godere al meglio di ogni singola tazzina.

Equipaggiata con efficiente beccuccio che miscela vapore, aria e latte, la De’Longhi Perfetto ESAM3000 è ottima anche per la preparazione di bevande come cappuccini, che potrete guarnire con schiume di latte dense ed abbondanti, grazie al pratico pannarello integrato.

Tecnologica ed efficiente, la De’Longhi Perfetto ESAM3000 è, dispone di un sistema Thermoblock, per un controllo perfetto della temperatura di preparazione del caffè, di uno spegnimento programmabile, e persino di programmi automatici di risciacquo e decalcificazione, così che la macchina sia sempre efficiente, anche dopo anni di utilizzo.

Ciò detto, vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata a questa offerta Amazon, consultando direttamente la pagina dedicata alla promo, con l’invito ad effettuare quanto prima il vostro acquisto, così che possiate accaparrarvi questa splendida macchina prima che vada esaurita!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!