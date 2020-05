Far Cry 5 disponibile con il 77% di sconto su Instant Gaming!

Ottime notizie per tutti coloro che non hanno ancora recuperato l’interessante Far Cry 5 e avevano intenzione di farlo: Instant Gaming ha infatti messo attualmente in offerta con ben il 77% il titolo di Ubisoft, proponendolo all’incredibile prezzo di soli 13,85 euro. Un’offerta assolutamente degna di nota e che è valida solamente per le prossime 13 ore: se siete interessati a fare vostro il titolo a questo prezzo il nostro consiglio è quindi quello di fare decisamente in fretta.

Far Cry 5, per i pochi che non ne avessero mai sentito parlare, è l’ultimo episodio della celeberrima saga di FPS open-world di Ubisoft che ci catapulta in una Montana ghermita da una pericolosa setta religiosa. Un titolo decisamente riuscito, che ha confermato l’ottimo livello qualitativo della saga e che, come riporta la nostra recensione: “farà la felicità di tutti coloro che hanno amato i precedenti capitoli e che saprà senz’altro farsi apprezzare da tutti dagli amanti degli action in prima persona”.

Come dicevamo in apertura di notizia Far Cry 5 è disponibile all’irrinunciabile prezzo di 13,85 euro solamente fino a mezzanotte o fino a esaurimento scorte: se siete quindi interessati ad acquistare il titolo di Ubisoft con ben il 77% di sconto vi conviene decisamente fare presto. Potete trovare Far Cry 5 su Instant Gaming seguendo comodamente l’indirizzo qui sotto:

