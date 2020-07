Far Cry 5 e altri titoli Ubisoft in sconto fino all’87% su GamersGate!

Qualche giorno fa si è tenuto il tanto atteso Ubisoft Forward, evento sostitutivo della classica kermesse annuale di Los Angeles che ci ha regalato numerose sorprese, come ad esempio l’annuncio del già da ora scoppiettante Far Cry 6. Per meglio celebrare questi giorni di ricchi annunci da parte del celebre publisher transalpino GamersGate ha ben pensato di mettere in offerta sul proprio portale con fino all’87% di sconto i più noti titoli Ubisoft, come ad esempio Far Cry 5, Assassin’s Creed Odyssey e molti altri ancora. Se siete interessati a fare vostro qualcuno di questi titoli fate però in fretta: tali offerte saranno infatti valide solamente fino al prossimo 21 luglio.

La nostra selezione di prodotti:

Ad essere attualmente in offerta con sconti fino all’87% su GamersGate sono però anche molti altri titoli Ubisoft, come ad esempio Rainbow Six Siege e Far Cry Primal. Potete trovare l’elenco completo seguendo comodamente il link qui sotto.

» Clicca qui per dare un’occhiata a tutti i titoli Ubisoft a prezzo scontato «

