Se siete alla ricerca di un buon titolo da giocare su PS5 in attesa delle prossime grandi uscite di questo 22, vi segnaliamo che su Amazon è tornata in sconto l’edizione Gold Edition per PS5 dello splendido Far Cry 6, comprensiva di DLC, ed oggi proposta ad un prezzo davvero super conveniente!

Il portale, infatti, propone Far Cry 6 in edizione completa al prezzo di appena 44,97€, con uno sconto di ben 56,59€, ovvero del 56%, rispetto al prezzo originale di 101,66€ il che, come capirete, è un risparmio non solo sostanzioso, ma anche interessante, visto il gran quantitativo di contenuti ormai disponibili per questo adrenalinico FPS.

Caotico e galvanizzante, Far Cry 6 si è subito consacrato come uno dei migliori capitoli della popolare saga Ubisoft, ancora una volta impreziosito da un’estetica ricercata e dalla volontà di catturare la nostra attenzione grazie ad un villain affascinante e, ovviamente, folle.

Nei panni del guerrigliero Dani Rojas, membro della resistenza della fittizia isola stato di Yara, Far Cry 6 ci affiderà il compito di rovesciare la dittatura del perfido Anton Castillo, despota sanguinario, magistralmente interpretato dall’attore Giancarlo Esposito, noto ai più per il ruolo di Gus Fring nella serie TV Breaking Bad.

Per compiere la nostra missine, dovremo farci strada tra le milizie locali, stringendo improbabili alleanze con la popolazione di Yara, ed esplorando in lungo e in largo un’isola non solo densa di attività, ma anche di segreti ed alleati.

A monte, l’ormai consolidato gameplay della serie, capace di mescolare sapientemente non solo le meccaniche tipiche degli shooter in prima persona, ma anche l’esplorazione tipica di una mappa open world, densa di attività secondarie e punti di interesse. Questo rende Fra Cry 6 un titolo non solo vasto, ma anche incredibilmente longevo, a cui poi si aggiungono le tante ore aggiuntive regalateci dai numerosi contenuti aggiuntivi, che impreziosiscono non solo le attività della trama principale, ma offrono anche al giocatore l’occasione per alcune missioni extra e slegate dal gioco, con protagonisti tre dei più memorabili villain dell’intera serie Far Cry, non ultimo Joseph Seed, nemesi di Far Cry 5, recentemente ritornato in auge grazie al DLC “Joseph Collapse“.

Insomma, parliamo di un titolo davvero ricchissimo e divertente che, venduto com’è in versione “Gold Edition” a meno della metà del suo prezzo originale, rappresenta certamente una bella occasione d’acquisto per chiunque cerchi una nuova avventura da affrontare con la propria PS5. Per questo, non ci resta altro da fare che suggerirvi di completare subito l’acquisto, prima che questo prezzo bassissimo torni a lievitare.

