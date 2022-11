Con l’uscita di God of War Ragnarok, l’attuale stagione di videogame si è praticamente chiusa, lasciando alla conclusione dell’anno pochi altri (e sparuti) titoli, in vista di quello che poi dovrebbe essere, o almeno si spera, un 2023 davvero ricco di prodotti di spessore.

Se, completata questa nuova avventura con Kratos e Atreus, aveste bisogno dunque bisogno di un buon titolo “riempitivo”, con cui tenervi impegnati nel corso dell’ultimo mese dell’anno, allora sappiate che con questa offerta potreste avere quello che fa al caso vostro, anche al netto di quelle che sono state le recenti offerte del Black Friday 2022 (alcune delle quali ancora attive!).

Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon è attualmente disponibile, in edizione PlayStation 4, l’ottimo e divertente Far Cry 6, venduto nella sua versione “Limited Edition”, inclusiva del gioco base, ed anche di qualche piccolo contenuto extra, il tutto ad un prezzo davvero ridicolo:appena 19,99€!

Un prezzo, tutto sommato, davvero ridicolo, per un titolo che non solo è denso di attività, ma che può anche essere aggiornato, in modo del tutto gratuito, alla sua versione PlayStation 5, senza che dobbiate sborsare nessun costo extra per l’upgrade!

Insomma, un bell’affare, specie considerando che parliamo di un titolo che, oggi come oggi, gode di un quantitativo abbastanza esteso di contenuti aggiuntivi extra, sia gratuiti che a pagamento, con cui potreste estendere la durata della vostra avventura di decine e decine di ore, tenendovi così impegnati ben oltre quello che è il completamento della questa principale!

Ambientato sulla fittizia isola stato di Yara, Far Cry 6 ci metterà nei panni di Dani Rojas, un membro della resistenza dell’isola, il cui compito sarà quello di contribuire al rovesciamento del regime dittatoriale del perfido Anton Castillo, magistralmente interpretato dall’attore Giancarlo Esposito, noto ai più per il ruolo di Gus Fring nella serie TV Breaking Bad.

Mescolando esplorazione, scontri a fuoco, e meccaniche tipiche degli shooter in prima persona, il tutto su di una mappa densa di attività, Far Cry 6 è un titolo non solo vasto, ma anche incredibilmente longevo che, ne siamo certi, vi terrà attenti e galvanizzati per un numero davvero esagerato di ore di gioco!

Venduto com’è a meno di 20 euro, Far Cry 6 rappresenta, in sintesi, un buon affare per chiunque sia alla ricerca di un buon titolo da acquistare a prezzo ribassato e, per questo, vi invitiamo a consultare quanto prima la pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito il vostro acquisto, così che possiate accaparrarvi questo ottimo gioco prima che vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

