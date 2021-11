Far Cry 6: Limited Edition già in sconto su Amazon! Approfittane!

Far Cry 6, l’ultimo open world made in Ubisoft uscito lo scorso mese, è già in sconto! Stiamo parlando di un videogioco molto divertente, il quale presenta una buona storia da seguire (uno degli attori coinvolti è nientemeno che l’eccezionale Giancarlo Esposito) e svariate attività da portare al termine da soli o insieme ai propri amici!

Il prezzo a cui Far Cry 6 viene proposto quest’oggi, pur non essendo particolarmente basso, è interessante: soli 64,98€ per portarvi a casa il gioco in versione PlayStation 5, con annessi anche diversi contenuti speciali. Un centinaio di ore sono praticamente garantite!

Accennavamo in apertura che Far Cry 6 è un videogioco open world. Immaginate quindi una mappa grandissima da esplorare insieme ai vostri amici o in solitaria, la quale comprende tantissime attività: dalle più seriose, principalmente legate al completamento della storia, ad altre un po’ più scanzonate e di contorno, quali la pesca, il dominio, la caccia e molto altro!

Far Cry 6, inoltre, è anche un videogioco FPS, vale a dire che avrete di che sparare, e un arsenale vastissimo e assai bizzarro: ci riferiamo a lanciarazzi da indossare come fossero degli zaini, lanciadischi con tanto di Macarena a tutto volume e follie simili! Del resto, uno dei temi principali della serie è proprio la pazzia.

Tuttavia, come potreste aver letto da qualche parte, Ubisoft sta in questi giorni celebrando il suo 35esimo anniversario e, per l’occasione, ha messo in sconto i più importanti videogiochi usciti in questi ultimi tempi, prodotti come Assassin’s Creed Valhalla e Watch Dogs Legion. Una vagonata di produzioni altamente interessanti che, in vista di questi sconti, non sarebbe male accaparrarsi.

Insomma, il folle e bizzarro Far Cry 6, esattamente come alcuni dei migliori videogiochi Ubisoft rilasciati in questi ultimi anni, sono protagonisti assoluti di interessantissime offerte presenti sullo store di Amazon, e proprio in questo periodo sempre più prossimo all’arrivo delle festività natalizie, potrebbe essere un’ottima idea fare incetta di videogiochi! Inoltre, a proposito di sconti, vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Oltre a ciò, vi consigliamo di seguirci costantemente per ricevere tutti gli aggiornamenti relativi al Black Friday 2021 e di sottoscrivere un abbonamento ad Amazon Prime. Buono shopping!

