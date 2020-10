Feltrinelli vi regala una tazza dedicata ai film Universal comprando almeno 20€ di DVD o Blu-Ray

Se volete prepararvi all’inverno ampliando il vostro scaffale di film e guardarli con una tazza da veri cinefili, allora l’offerta di Feltrinelli fa al caso vostro. Fino all’11 ottobre potrete avere in omaggio una tazza dedicata ad un successo Universal acquistando almeno 20€ di DVD o Blu-Ray dal catalogo Feltrinelli.

La tazza cult è disponibile in quattro versioni differenti, ognuna dedicata ad un diverso successo Universal del passato: Blues Borthers, Ritorno al futuro, E.T. e Lo squalo. Per accedere a questa promozione avete davvero tantissimi film tra cui scegliere come ad esempio Blade Runner 2049, La grande scommessa o Forrest Gump, ma se questi titoli sono già nelle vostre librerie o cercate qualcosa di diverso, nella pagina dedicata all’iniziativa potete trovare oltre mille film tra cui scegliere: ce n’è per tutti i gusti, quella tazza sarà vostra!

E se sorseggiando qualcosa da quella tazza volete scoprire altre interessanti offerte, vi invitiamo ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Le offerte per categoria

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!