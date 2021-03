Festa del Papà: fino al 40% di sconto sui rasoi elettrici Braun!

Vi segnaliamo che, oltre alle offerte del giorno di Amazon relative agli arredi da giardino Outsunny, sul portale è possibile trovare anche diverse promozioni sui rasoi elettrici e su alcuni speciali kit per la cura della barba! Un’occasione perfetta da sfruttare in questi ultimi giorni prima della festa del papà, grazie alla presenza di alcune eleganti confezioni regalo, che potranno essere vostre con sconti che vanno ad abbassare i prezzi anche del 40%, quindi affrettatevi a coglierle al volo!

Diverse le proposte Amazon anche se, a nostro giudizio, dovreste decisamente dare un’occhiata all’offerta relativa l’ottimo rasoio elettrico Braun Series 8, che potrà essere vostro a 236,99€ con uno sconto di oltre 160€ rispetto al suo prezzo originale! Un prezzo certamente non per tutti, ma che ben si giustifica se si pensa alle straordinarie caratteristiche del Braun Series 8, che è in grado di realizzare una rasatura profonda e precisa grazie alla speciale testina che compie oltre 30.000 azioni di taglio, tagliando i peli fino a 0,05 mm, pur offrendo sempre il massimo comfort per la pelle. La delicatezza del passaggio di Braun Series 8 è data dall’impiego della tecnologia sonica che crea delle micro vibrazioni che fanno in modo che la testina del rasoio possa scorrere sulla pelle senza danneggiarla, anche a secco o con la semplice presenza di acqua.

La scocca ergonomica di Braun Series 8 rende ogni movimento di rasatura naturale e, grazie alla sua particolare testina mobile, questo rasoio riesce a seguire con naturalezza ogni curvatura del viso, tagliando qualsiasi lunghezza di barba alla prima passata. Infine, nel segno dell’innovazione che, da sempre, contraddistingue il brand , Braun Series 8 arriverà a casa vostra anche con una speciale stazione di ricarica che, oltre a ricaricare la batteria interna in litio del rasoio, provvederà anche ad effettuare una pulizia automatica, grazie alla funzione Clean & Charge, così che le performance del dispositivo siano sempre ottimali, ed esso possa durare più a lungo rispetto ad un prodotto della concorrenza!

Ciò detto, vi ricordiamo che oltre a Braun Series 8, sono ancora tanti i prodotti inclusi in questa promozioni di Amazon perfetta per la festa del papà, ed è proprio per questo il nostro invito è quello di visitare la pagina relativa del portale così da trovare l’occasione perfetta per voi. Ciò detto, vi ricordiamo inoltre che sempre sulla piattaforma potete avvalervi della promozione Amazon Super per acquistare articoli di uso quotidiano, detersivi, snack o scatolette di cibo per i vostri animali, ed ottenere un extra sconto del 5%. Infine, se siete alla ricerca di sconti, promozioni lampo o di coupon sconto, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Se invece cercate i codici sconto, potete consultare la nostra nuova pagina dedicata!

