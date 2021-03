Festa del papà: gift card in regalo da laFeltrinelli

Manca appena una manciata di giorni alla festa del papà e, per l’occasione, vi segnaliamo che sullo store di laFeltrinelli vi sarà possibile ricevere in omaggio una gift card da 5€ a fronte di un’altra acquistata dal valore di almeno 25€! Questa iniziativa termina proprio il 19 marzo, e vi permetterà di acquistare una grande selezione di articoli presenti da laFeltrinelli come libri, album di musica, blu-ray e DVD cinematografici, giochi da tavolo e tanto altro incluso nel vasto catalogo del portale!

Per aderire alla promozione non dovrete far altro che procedere con il regolare acquisto di una gift card, che potrete anche personalizzare con grafiche, messaggi speciali e decorazioni, ad una sola condizione ossia che l’importo minimo della card sia di 25€. Una volta completato l’acquisto, il buono regalo verrà inviato via la mail al destinatario, che non dovrà far altro che registrarla nel carrello per procedere con gli acquisti sul portale e scalare il credito presente entro i 12 mesi di validità.

La speciale gift card in omaggio da 5€ invece arriverà alla mail lasciata dal mittente il 23 marzo ed avrà la validità limitata di un mese dalla data di emissione. La grande particolarità di questa card in regalo è che al momento non presenta alcuna limitazione, quindi potete sfruttarla per acquistare prodotti provenienti da qualsiasi categoria del vasto catalogo di laFeltrinelli.

Questa promozione di laFeltrinelli realizzata in occasione delle festa del papà è molto conveniente, soprattutto vista la grande quantità di prodotti in cui possono essere riconvertite le varie gift card, proprio per questo rimane valido il nostro consiglio di visitare la pagina del portale entro il 19 marzo. Detto questo, vi ricordiamo che, qualora siate a caccia di sconti o coupon, potete trovarli sui nostri canali Telegram relativi alle offerte! I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping! Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

