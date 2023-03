Vi segnaliamo, in questo nuovo articolo, che da Gutteridge sono ufficialmente iniziati i saldi dedicati alla Festa del Papà. Siete alla ricerca di qualche capo d’abbigliamento da regalare per il prossimo 19 marzo? Niente paura, dato che il noto brand mette a disposizione sconti su cravatte, giacche e profumi a prezzi decisamente più vantaggiosi, con tagli di prezzo fino al 50%.

Gutteridge è un marchio ormai noto in quanto opera in questo mercato da oltre cento anni e, dunque, vanta una grande esperienza. Il brand anglo-napoletano, infatti, ora rappresenta il perfetto connubio tra tradizione e artigianalità, tanto da produrre sia abiti casual sia eleganti. La nuova promozione, trattandosi di un’opportunità incredibile, permette di ottenere uno sconto durante la fase di checkout, che si possono cumulare con altre offerte attive.

Tra le tante alternative presenti sul noto store e-commerce, vi consigliamo di dare uno sguardo al profumo Gutteridge da 100ml a 39,00€ anziché 65,00€, con la possibilità di ottenere un extra-sconto del 20% durante l’acquisto. In alternativa, potrete acquistare la camicia slim fit in cotone fil a fil oppure alla camicia slim fit in popeline stretch rigato con collo semi francese, entrambi a 49,00€ da scontare.

Ciò detto, vi suggeriamo caldamente di visitare direttamente la pagina Gutteridge dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito i vostri acquisti, cosicché possiate prepararvi al meglio al prossimo 19 marzo 2023, ossia la Festa del Papà.

