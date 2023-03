Il 19 marzo, ovvero la giornata dell’anno dedicata interamente ai papà, sta per arrivare. Se ancora non avete pensato a cosa regalare al vostro babbo non vi preoccupate, perché non dovrete fare una maratona tra i negozi alla ricerca del dono perfetto. Nel corso dei giorni scorsi abbiamo infatti pubblicato una serie di articoli dedicati alla Festa del Papà con tantissime idee regalo in base alla fascia di prezzo, come sotto i 10,00€ e sotto i 30,00€; ora però alziamo l’asticella, proponendovi una selezione prodotti che potete acquistare a meno di 50,00€.

Anche in questo caso, orientarsi non è stato facile vista la miriade di proposte disponibili, soprattutto se si cerca nell'immenso catalogo di Amazon. Ci siamo occupati però di guardare tutti gli articoli proposti dall'e-commerce, scovando le migliori idee regalo in assoluto che renderanno il vostro babbo estremamente felice, a prescindere dai suoi gusti. Abbiamo infatti incluso prodotti in grado di accontentare chiunque, cosicché possiate trovare qualcosa che faccia al caso vostro, il tutto stando comodamente a casa e senza bisogno di correre all'impazzata per i negozi.





Orologio Casio

Uno dei regali più classici, nonché sempre apprezzati, da fare per la Festa del Papà è l’orologio. In particolare vi consigliamo uno stupendo modello di marca Casio, che si distingue per la qualità elevatissima dei materiali e per la sua eleganza, nonostante rimanga al di sotto della soglia dei 50,00€. Il bracciale è interamente realizzato in acciaio inox, mentre il vetro è robusto e resistente ai graffi; abbiamo poi una batteria che durerà per circa 3 anni, e la possibilità di immergerlo nell’acqua fino a 50 metri senza subire alcun danneggiamento.

Massaggiatore Cervicale

Se il vostro papà si lamenta sempre di avere male alle cervicali o fatica a rilassarsi dopo una giornata di lavoro, il regalo perfetto è un massaggiatore cervicale elettrico. Questo dispositivo utilissimo effettuerà infatti dei massaggi perfetti a collo e spalle, rilassando i muscoli e donando una piacevole sensazione di relax grazie alle 16 testine rotanti e alle 3 diverse intensità, ideali per alleviare qualsiasi tensione in soli 15 minuti.

Rasoio 3 in 1 Philips OneBlade

Il OneBlade di Philips non è un semplice rasoio elettrico, bensì un dispositivo comodissimo che per radere, regolare e rifinire la barba di qualsiasi lunghezza, ottenendo risultati professionali in modo semplice e veloce. La tecnologia Wet&Dry consente di utilizzarlo su pelle asciutta o bagnata, con o senza schiuma e anche sotto la doccia, mentre il sistema di doppia protezione rende la lama ultra delicata sul viso, evitando la possibilità di tagliarsi.

Kit Barba 12 in 1

Oltre al Philips OneBlade, un’idea regalo che renderà contenti gli uomini che tengono particolarmente alla propria barba è il kit 12 in 1 di marca comozon, che comprende tutto ciò che potrebbe mai servire per curare l’amata peluria nel viso. Abbiamo infatti un set di rasoi, shampoo, balsamo, olio e crema per barba, spazzola, pettine, forbici, 10 lame e un’elegante borsa per contenere il tutto; tutti i prodotti sono realizzati con una formula naturale al 100%, ideata appositamente per non danneggiare la pelle e per lasciare i peli lisci e lucenti.

Box degustazione birra

Il vostro babbo assomiglia un po’ a Homer Simpson e volete sorprenderlo con una selezione di birre originali e che sicuramente non conosce? Grazie a questa box degustazione avrete a disposizione 8 bottiglie di birra artigianale italiana da 33cl, una per ogni stile, per un vero e proprio giro del mondo… in 8 boccali: dalla Weiss alla American Pale Ale, passando per IPA, Lager e molte altre, questa confezione regalo sarà una scoperta dopo l’altra, il tutto per soli 32,90€.

Set per Gin fai da te

Rimaniamo in tema alcolico con il set “Do Your Gin”, che comprende tutto il necessario per realizzare dell’ottimo Gin in casa. Nella confezione sono infatti incluse 12 erbe profumate e spezie deliziose per dare alla bevanda un tocco personale; sarà necessaria solamente una bottiglia di vodka, e dopo aver lasciato in infusione 2 giorni la miscela avrete tra le mani un Gin dal gusto ricco e, ovviamente, completamente originale, dato che lo avrete fatto con le vostre mani.

Wonderbox Adrenalina e Motori

Se vostro padre è un amante dei motori e volete fargli vivere un’esperienza assolutamente indimenticabile senza spendere una fortuna, non c’è regalo migliore della Wonderbox Adrenalina e Motori. Con soli 49,90€ acquisterete infatti il buono per un’esperienza di guida di auto di lusso come Lamborghini, Ferrari e Subaru, o veicoli adrenalinici come quad, kart e moto d’acqua; sarà possibile scegliere tra oltre 900 attività in tutta Italia, e data la validità di oltre 3 anni si potrà organizzare la giornata in qualsiasi momento.

Kit barbeque professionale 25 pezzi

Le belle giornate sono in arrivo, il che significa solo una cosa: l’inizio della stagione delle grigliate. Quale miglior modo di inaugurarla dunque se non con un fantastico kit dedicato al barbeque e comprendente ben 25 strumenti professionali? Nella comoda borsa in tessuto portatile è presente infatti tutto il necessario (e oltre) per realizzare una grigliata perfetta: pinza, spatola, forchetta, termometro per carne, spazzola per la pulizia, 2 spazzole per l’olio, 2 artigli per carne, 4 spiedini, 8 forchette di mais, 1 saliera e 1 minimantel.

Kit da giardinaggio

Rimaniamo all’aperto ma ci spostiamo nel giardinaggio con un set di attrezzi multifunzionale da 9 mezzi, il quale include rastrelli, pale, cesoie, un coltello da diserbo e un flacone spray. Vi è dunque tutto l’occorrente per scavare, diserbare, rastrellare e dissodare il terreno, oltre a trapiantare, potare e irrigare le piante. Tutti gli strumenti sono realizzati in ferro migliorato e trattati con vernice antiruggine, così da garantire la massima resistenza. Insomma, il dono perfetto per una persona dal pollice verde!

Cacciavite elettrico

Vi siete stancati di vedere il vostro babbo imprecare contro viti che si spannano? La soluzione è un cacciavite elettrico dal costo di appena 28,39€, che grazie alla batteria integrata ricaricabile e ben 9 punte differenti consentirà di svolgere qualsiasi attività quotidiana e progetto fai-da-te con facilità, complici anche le luci a LED e la maniglia dell’impugnatura girevole.

