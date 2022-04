Se siete alla ricerca di borse o zaini in vista della festa della mamma, sarete felici di sapere che da Carpisa è attiva una promozione assolutamente imperdibile! Lo store ha infatti deciso di dare il via ad un’offerta conveniente ed allettante: acquistando 2 articoli, il secondo verrà scontato automaticamente del 20%!

I prodotti che aderiscono a questa promozione sono moltissimi, partendo dagli zaini più casual, perfetti per la routine di tutti i giorni, fino a pochette per occasioni speciali e portafogli di ogni dimensione. Vi consigliamo caldamente di non lasciarvi scappare l’occasione, fintanto che l’offerta è ancora valida!

Carpisa, rinomato marchio italiano, leader nella produzione di borse, valigeria e trolley da viaggio, ha deciso di semplificare i vostri acquisti creando un’apposita sezione tra cui scegliere, filtrando i prodotti per tipologia e per fasce di prezzo. Potrete scegliere tra i più svariati modelli a seconda delle vostre esigenze, delle occasioni e anche delle ultime tendenze.

Maxi o mini, da portare a tracolla o a mano, per il vostro outfit ordinario o per un abbigliamento da sera, più elegante, potrete divertirvi a inventare qualsiasi look scegliendo tra i tanti articoli aderenti alla promozione. Va menzionato che moltissimi sono appartenenti alla nuova collezione primaverile, contraddistinta da colori vivaci e motivi floreali particolarmente eleganti. Vi ricordiamo che, in attesa dell’imminente festa della mamma, con 2 acquisti il secondo è scontato del 20%!

Gli articoli di cui vi abbiamo parlato sono solo un’assaggio dei numerosi prodotti che godono di sconti super validi, nel corso di questi giorni, per questo vi consigliamo caldamente di non lasciarvi scappare le offerte e di dare uno sguardo approfondito alla pagina Carpisa dedicata.

