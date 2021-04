Festa della mamma: regala un’Azalea e dona ad AIRC per la cura al cancro

Con questo articolo vogliamo un attimo mettere da parte l’argomento relativo alla scontistica per informarvi di una bellissima iniziata lanciata da Amazon che, in occasione della festa della mamma, vuole dare un segno di solidarietà al mondo scientifico, contribuendo nella difficile lotta contro il cancro. Nel fare ciò, il portale invita ad acquistare un’azalea che, oltre ad essere un simbolo di rinascita e ricerca, è un’ottima idea regalo in vista della festa della mamma.

Amazon, dunque, non è solo sinonimo di offerte, e da la possibilità a coloro che vogliono contribuire nella ricerca contro questa bruttissima malattia di donare fino a 30€ alla fondazione AIRC, la quale è composta da oltre 5.000 ricercatori, impegnati ogni giorno a rendere il cancro sempre più curabile.

Per semplificare la donazione, il portale mette a disposizione diverse opzioni visibili nella pagina del prodotto, in questo caso un’azalea. Potrete scegliere se acquistare solo questa bellissima pianta al costo di 20€ oppure se abbinare all’acquisto una donazione di 5€, 10€, 20€ o 30€. Un gesto, quello di Amazon, sicuramente da ammirare, che punta ad aiutare la ricerca scientifica a trovare le cure definitive per quella che è una malattia che viene diagnosticata in oltre 1.000 persone al giorno.

Quindi, se l’iniziativa di Amazon e la ricerca contro il cancro vi sta a cuore, non potete perdere l’occasione di acquistare un’azalea e fare in modo che la mortalità diminuisca il più possibile. Detto ciò, gli amanti degli acquisti online troveranno nei nostri prossimi articoli nuove offerte interessanti, motivo per cui consigliamo di salvate la nostra verticale nei vostri preferiti, in modo da controllare rapidamente se è stata pubblicata una nuova offerta.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!