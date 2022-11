State cercando zaini, borse, valigie per la stagione invernale? Non dovreste assolutamente farvi scappare le super proposte Carpisa per il Singles Day, solamente fino a questa sera! Per cominciare al meglio questo 2022, lo store ha infatti deciso di mettere in ribasso moltissimi dei suoi prodotti, dagli articoli classici e perfetti per tutti i giorni fino a trolley e borsoni, ideali per le vacanze invernali.

Avrete la possibilità di portare a casa i prodotti perfetti, in base a esigenze e budget a disposizione, utilizzando sconti che arrivano fino al 70%. Per questo, tenendo presente che le promozioni sono attive su alcuni dei best seller dello store, vi consigliamo di portare a termini i vostri acquisti fintanto che ci sono ancora sconti a disposizione!

Dato che ci stiamo avvicinando al periodo natalizio tra vacanze e spostamenti per andare a trovare amici e parenti, vi consigliamo di non farvi scappare il trolley S semirigido Easy Revolution di dimensioni 35.5 x 48 x 21 a soli 50,00€ invece di 99,95€. Questa valigia di piccole dimensioni è l’ideale per spostamenti di un paio di giorni ed è dotata di ben 4 ruote piroettanti, maniglia superiore e manico telescopico, che vi permetteranno un trasporto facile e senza fatica.

Inoltre, il design pulito ed elegante con dettagli a effetto catarifrangente vi permettono di essere ben visibili anche di notte. Presenta una costruzione bi-volume con rafia in poliestere per la struttura interna che la rende piuttosto resistente. Chiusura con doppia zip e anellino security. In più, si tratta di un modello con pratici elastici ferma abiti al suo interno per tenere il contenuto al sicuro e ordinato!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Carpisa dedicata alle offerte, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri 3 canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte,Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!