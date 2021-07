Festeggia l’Italia con Mediaworld: fino a 300€ di sconto sui tuoi acquisti!

Mediaworld celebra il recente successo degli azzurri a Uefa EURO 2020 con una nuova ed interessante promozione, chiamata “Sconto Subito Online”, con la quale è possibile ottenere uno sconto immediato in base al totale della spesa effettuata! Attenzione però, questa iniziativa scadrà domani 13 luglio 2021, motivo per cui vi consigliamo di affrettarvi per non perdere questa grossa opportunità di risparmio!

Come è facilmente intuibile, il valore dello sconto è direttamente proporzionale alla spesa. Di seguito vi illustriamo le varie fasce di spesa con il relativo sconto:

Sconto di 50,00€ con una spesa di almeno 500,00€

Sconto di 100,00€ con una spesa di almeno 750,00€

Sconto di 150,00€ con una spesa di almeno 1.000,00€

Sconto di 300,00€ con una spesa di almeno 2.000,00€

Come da tradizione per il portale, anche in questa nuova giornata di offerte ci sono tantissimi prodotti promozionati ma, tra le varie offerte disponibili, vi consigliamo di dare uno sguardo al notebook da gaming MSI GF63 Thin 10SC-055IT, acquistabile ora al costo di 1.099,00€ anziché 1.199,00€, grazie ad uno sconto di ben 100,00€ dal prezzo consigliato dal produttore. Grazie allo Sconto Subito Online (che sarà direttamente applicato nel carrello ndR) il costo scenderà ulteriormente di 150,00€, che vi permetterà di risparmiare in totale 250,00€.

L’MSI GF63 Thin 10SC-055IT è un laptop che garantisce ottime prestazioni, senza rinunciare ad un design lineare e minimalista. Si presenta con un processore Intel Core i7-10750H operante ad una frequenza di 2,6 GHz, accompagnato da 16 GB di memoria RAM e 512 GB di spazio d’archiviazione SSD. Inoltre, sul lato frontale troviamo un display da 15,6 pollici con una risoluzione in FullHD (1920 x 1080 pixel) a 144 Hz.

Dotato anche di una scheda video dedicata, in particolare il modello Nvidia GeForce GTX 1650, questo notebook assicura non solo buone prestazioni in ambito videoludico, ma riesce gestire dignitosamente tutti quei programmi professionali come Photoshop e Adobe Lightroom. L’MSI GF63 Thin 10SC-055IT vanta anche un comparto connettività di tutto rispetto, difatti al suo interno sono presenti le antenne Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax e Bluetooth 5.1.

L’MSI GF63 Thin rappresenta una scelta ideale per tutti gli appassionati del settore videoludico e, soprattutto, per tutti coloro che hanno bisogno di avere un notebook prestante, come nel caso degli studenti di grafica e design. Chiaramente, questa non rappresenta l’unica offerta di Mediaworld, per questo motivo vi consigliamo di consultare la lista completa dei prodotti attualmente promozionati al seguente indirizzo, cosicché possiate scegliere quello che meglio si addice alle vostre esigenze! Prima di lasciarvi, vi ricordiamo di seguirci su Telegram, in particolare ai nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

