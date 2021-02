Festeggia San Valentino con HP: tanti notebook a prezzi imperdibili!

Ebbene sì, queste potrebbero essere le ultime ore per riuscire ad acquistare un regalo di San Valentino e riceverlo in tempo, ed ecco perché vi abbiamo aggiornato nel corso dell’intera giornata, su tutte quelle che sono le promozioni più interessanti dedicate proprio alla Festa degli innamorati. Ciò detto, sebbene siamo certi di avervi già proposto moltissime idee regalo, siamo qui per segnalarvi una nuova tornata di offerte targata HP, con sconti su notebook, PC Desktop, monitor e svariati accessori del brand statunitense.

A differenza di quanto si possa pensare, non serve essere amanti della tecnologia per apprezzare un regalo tecnologico perché, in fin dei conti, si tratta di dispositivi che utilizziamo tutti i giorni, quindi regalare un prodotto tech di ultima generazione, come può essere ad esempio il notebook HP EliteBook 845 G7, che potrebbe costituire la perfetta idea regalo per chiunque. Perfetto per chiunque sia alla ricerca di un portatile leggero e performante, perfetto tanto per lo studio quanto per il lavoro in mobilità, il notebook HP EliteBook 845 G7 è oggi in sconto del 27%, il che si traduce in un risparmio di oltre 450€, con il prezzo che crolla dagli originali 1.653,10€ a 1.199,00€.

Dalle linee pulite ed eleganti, l’HP EliteBook 845 G7 è un notebook da 14″ che implementa il processore AMD Ryzen 5 4500U, 16GB di RAM e un SSD di tipo NVMe da 512GB, quest’ultimo con prestazioni ancora più superiori rispetto al già velocissimo SSD tradizionale. All’atto pratico, questo vuol dire aprire programmi e file pesanti in modo fulmineo, il che vi permetterà di risparmiare tempo prezioso anche durante gli aggiornamenti più pesanti di Windows. Oltre a ciò, l’HP EliteBook 845 G7 dispone anche del supporto LTE, una vera chicca per un computer portatile, che vi permetterà di usare internet anche dove la rete WI-FI non c’è, con l’ausilio della vostra SIM.

Ideale per coloro i quali hanno la necessità di rimanere sempre connessi, l’HP EliteBook 845 G7 ha tutto il necessario per farvi rimanere lontano dagli attacchi informatici, con la tecnologia HP Sure Sense che sfrutta l’intelligenza artificiale e il deep learning per offrirvi una protezione all’avanguardia. Sicuramente non economico, ma con lo sconto di 450€ diventa senz’altro una soluzione da prendere in considerazione.

Il San Valentino di HP, quindi, punta a soddisfare non solo le esigenze informatiche, ma riesce persino nell'impresa di poter scegliere una vasta gamma di prodotti da regalare. I notebook, infatti, non sono gli unici articoli scontati, ed ecco perché suggeriamo di visitare la pagina dedicata per valutare ogni singola proposta.

