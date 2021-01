FIFA 21: acquistalo ora con il 58% di sconto su CDKeys!

Uno dei videogiochi più giocati in Italia e non solo è sicuramente FIFA 21, con lo sportivo di EA che ogni anno raccoglie sotto la propria ala milioni e milioni di giocatori. Il fascino di FIFA, forte di una modalità di gioco come Ultimate Team, è del resto ad oggi inarrivabile e la disciplina del calcio una delle più amate del mondo. A rendere il tutto più interessante è ora il fatto che il noto e sicurissimo CDKeys ha messo in vendita la versione PC di FIFA 21 a soli 25,99€, ossia con ben il 58% di sconto rispetto al prezzo di listino. Un’offerta assolutamente da non perdere se siete degli amanti del gioco del calcio.

Fortunatamente ad essere in forte sconto non è solo la versione PC di FIFA 21, ma anche quelle per le altre piattaforme. Nel caso siate dei possessori di Xbox One o Xbox Series X/S, potete infatti fare vostro FIFA 21 su CDKeys all’ottimo prezzo di 33,89 €, ossia con oltre il 50% di sconto. Se possedete invece PS4 o PS5 il prezzo è leggermente maggiore e pari a 42,89 € ma comunque decisamente conveniente rispetto a quanto viene solitamente venduto sul mercato FIFA 21. Qualsiasi sia la vostra piattaforma di gioco, CDKeys vi permette insomma di fare vostro FIFA 21 a un prezzo super.

Nel caso vi siate già immersi da tempo nei campi da calcio di EA Sports e non vedete l’ora di costruire una squadra sempre migliore su FIFA Ultimate Team, a venire in vostro soccorso sono i FUT Points. Nel nostro articolo dedicato potete trovare tutti i consigli per ottenerli al miglior prezzo possibile e cominciare fin da subito a scalare le classifiche virtuali di FIFA 21!

