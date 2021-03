FIFA 21, Cyberpunk 2077 e tanti altri titoli a un prezzo super da GameStop!

GameStop ha deciso di scaldare questi ultimi giorni d’inverno proponendo in fortissima offerta alcuni dei titoli più amati dai videogiocatori. FIFA 21, Cyberpunk 2077, Assassin’s Creed Valhalla e molti altri ancora: questi sono solo un paio di esempi dei numerosi giochi disponibili a prezzo super da GameStop. Se siete interessati, il nostro consiglio è quello di fare decisamente in fretta e approfittarne il prima possibile.

Tra i giochi in sconto possiamo ad esempio trovare il sempre richiestissimo FIFA 21, con lo sportivo di EA che è acquistabile a soli 29,98 euro sia nella sua versione per PS4/PS5 che in quella Xbox One/Xbox Series X. Ottimi anche i prezzi di Immortals Fenyx Rising e Cyberpunk 2077, disponibili a partire da rispettivamente 29,98€ e 49,98€.

I giochi di primo piano in offerta da GameStop non finiscono fortunatamente qui e sono innumerevoli i titoli disponibili a prezzo ridotto sul noto portale. Se siete interessati a qualcuno di essi in particolare o se volete dare un’occhiata alla lista completa di giochi in offerta potete trovarla seguendo comodamente il link qui sotto.

» Clicca qui per tutti i giochi in sconto da GameStop «

