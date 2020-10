FIFA 21 disponibile a soli 49,99€ per il Prime Day 2020!

In occasione dell’Amazon Prime Day 2020 il recentissimo FIFA 21, che vi ricordiamo essere uscito ufficialmente nei negozi solo 4 giorni fa, è disponibile all’incredibile prezzo di 49,99€. Un’offerta a dir poco irrinunciabile per tutti gli amanti del calcio, che potranno così portarsi a casa in forte sconto un titolo che ogni anno appassiona milioni e milioni di giocatori.

Per usufruire dell’offerta, essendo il Prime Day 2020, vi ricordiamo che è necessario essere iscritti ad Amazon Prime, servizio in abbonamento della celebre piattaforma che concede ai propri iscritti innumerevoli vantaggi, come la spedizione gratuita su migliaia di prodotti, l’accesso ad Amazon Prime Video e molto altro ancora.

FIFA 21, come riporta anche la nostra recensione, è un titolo che ” ha sicuramente delle interessanti novità che velocizzano l’esperienza di gioco” e farà di conseguenza la felicità degli amanti del calcio e dello sportivo di EA. Accaparrarselo fin da ora a soli 49,99 euro è quindi un’offerta imprescindibile per chi stava aspettando il titolo a un buon prezzo.

