FIFA 22: dove acquistarlo al miglior prezzo

Puntuale come un’orologio svizzero anche quest’anno arriverà un nuovo episodio di FIFA, con FIFA 22 che sbarcherà ufficialmente sul mercato il prossimo 1 ottobre. Un gioco fin da ora attesissimo e che arriverà anche su old gen e Nintendo Switch, oltre che ovviamente su PS5 e Xbox Series. Nonostante sia stato appena annunciato, FIFA 22 è fin da ora bramatissimo dai suoi numerosi fan, che possono ingannare l’attesa prenotandolo a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

Come facilmente prevedibile, anche quest’anno FIFA uscirà sul mercato in diverse versioni. Oltre alla classica Standard Edition, che contiene tutto il necessario per buttarsi nell’atteso sportivo il prossimo 1 ottobre, verrà infatti commercializzata anche una Ultimate Edition. Tale edizione, oltre a contenere diversi contenuti ancora da annunciare, permetterà di fare l’upgrade gratuito da PS4 a PS5 e da Xbox One a Xbox Series X e consentirà di giocare a FIFA 22 quattro giorni in anticipo, ossia dal prossimo 27 settembre. Non male, no?

Sarà nostra cura aggiornare questo articolo non appena verranno rilasciate nuove informazioni sul gioco e sulle sue versioni, nonché su nuove offerte per il preordine appena esse saranno disponibili. Nell’attesa FIFA 22 è comunque fin da ora prenotabile sul mercato al miglior prezzo disponibile.

