Unieuro ha deciso di aprire questo mese di novembre 2021 con un’offerta completamente fuori di testa, in grado di far risparmiare oltre il 50% di sconto su due desideratissimi articoli. Stiamo parlando di FIFA 22, l’ultimo episodio della celeberrima saga sportiva di EA, nella sua versione per PS5 che è venduto in abbinata a un DualSense, ossia a un controller per PS5, di qualsiasi colore a soli 69,99 euro. Esatto, un prezzo a dir poco incredibile.

» Clicca qui per acquistare FIFA 22 per PS5 con DualSense compreso nel prezzo a soli 69,99€ da Unieuro «

FIFA 22 è, come accennato poco fa, l’ultimo capitolo del celebre franchise, nonché uno dei videogiochi più giocati ogni anno. Un titolo particolarmente valido e in grado di divertire per numerosi mesi. Farlo proprio a poche settimane dal lancio a soli 69,99 euro insieme a un DualSense è insomma un’affare non da poco. DualSense che non ha invece bisogno di presentazioni, essendo il super performante e colmo di feature controller dell’amatissima PS5. A rendere il tutto più interessante è poi il fatto che è addirittura possibile scegliere la colorazione prescelta, rendendo così l’acquisto un qualcosa di particolarmente consigliato per chiunque.

Se siete interessati ad approfittare di questa offerta il nostro consiglio è quello di farlo il prima possibile: visto l’incredibile sconto è infatti molto probabile che vada esaurita in breve tempo. Potete trovarla seguendo comodamente il link qui sotto, ricordandovi che il DualSense verrà inserito automatica nel carrello dopo aver selezionato FIFA 22 per PS5.

