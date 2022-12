Nonostante sul mercato vi siano svariati simulatori calcistici, FIFA rimane il più amato e venduto in assoluto, con milioni di giocatori che ne attendono l’uscita ogni anno, trepidanti di scoprirne le novità e innovazioni. L’ultima iterazione della saga, FIFA 23, è uscita da meno di tre mesi, ma su Amazon è già in offerta a un prezzo veramente stracciato, il che lo rende anche il regalo perfetto da mettere sotto l’albero.

L’edizione per PlayStation 5 di FIFA 23 è infatti attualmente disponibile a soli 49,98€ invece di 79,99€; si tratta di uno sconto del 38%, che vi farà risparmiare ben 30,00€ su questo videogioco fantastico! Inoltre, la consegna è garantita prima di Natale, quindi nel caso in cui lo vogliate donare a una persona cara avrete la garanzia di riceverlo prima del 25 dicembre!

FIFA 23, oltre a una grafica decisamente migliorata, porta tantissime innovazioni rispetto ai precedenti capitoli della serie; viene sfruttata infatti la tecnologia HyperMotion 2, che introduce nuove funzionalità e impiega oltre 6.000 animazioni ricavate da milioni di fotogrammi. I giocatori non sono mai stati così realistici, e il team dei vostri sogni vi sembrerà più vero che mai!

Inoltre, i Momenti FUT e il sistema di inteso rivisto renderanno la vostra esperienza di gioco ancora più realistica, mentre l’aggiunta di nuove ICONE ed Eroi FUT vi darà ancora più libertà nella creazione della squadra. Ovviamente, non mancano le classiche modalità di FIFA come la Carriera e il multigiocatore online, dove potrete sfidarvi contro amici e avversari da tutto il mondo per decretare il miglior giocatore di sempre.

Infine, in FIFA 23 per la prima volta nella storia della saga è stato introdotto il calcio femminile, con animazioni dedicate ottenute attraverso la tecnologia HyperMotion2 e delle competizioni tutte nuove. Potrete dunque prendere parte alla FIFA World Cup Qatar 2022, e alla FIFA Women’s World Cup Australia & New Zeland 2023, immergendovi nelle squadre internazionali e rivaleggiando per il primo posto.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta di FIFA 23, invitandovi a concludere l’acquisto il prima possibile, dato che la promozione potrebbe terminare a breve e non ripresentarsi fino al prossimo anno. Inoltre, qualora non lo aveste già fatto, vi invitiamo di prendere in considerazione la sottoscrizione al servizio Amazon Prime, il quale vi permetterà di usufruire della spedizione rapida, e soprattutto gratuita, di tutti i vostri ordini; dato che i primi 30 giorni di abbonamento sono gratis, il periodo natalizio è perfetto per provarlo!

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!