Dopo una lunga attesa finalmente è quasi arrivata l’ora anche per FIFA 23 di scendere in campo. Il prossimo 30 settembre lo sportivo di EA sbarcherà infatti finalmente nei negozi, con milioni di fan che non vedono l’ora di metterci le mani sopra. Se siete uno di essi vi farà decisamente piacere sapere che Amazon sta proponendo il titolo, che deve appunto ancora uscire, già con uno sconto del 10% nella sua versione più ambita, ossia quella per PS5. Non male, vero?

Preordinare il titolo, oltre a permetterci di risparmiare quasi 10 euro e a garantirci una copia fin dal giorno di lancio, ci consentirà anche di ottenere un bonus preorder niente male. Acquistando FIFA 23 su Amazon prima del 30 settembre otterremo infatti un oggetto Giocatore Squadra della Settimana non scambiabile per la modalità FUT, il fortissimo Kylian Mbappé in prestito per 5 partite sempre nella modalità FUT, uno tra Davies, Son o Vinícius Jr. in prestito per 3 partite nella medesima modalità e, infine, una giovane promessa locale con potenziale da campione per la Carriera. Il tutto acquistando semplicemente il titolo fin da ora in super offerta.

