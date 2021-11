FIFA Points in sconto su Amazon! Si parte da meno di 18€!!!

Come avrete sicuramente letto sulle nostre pagine, il Black Friday 2021 ha coinvolto anche tantissimi videogiochi tra i più popolari di sempre. A tal proposito, quest’oggi vi segnaliamo delle offerte riguardanti un gioco che non ha bisogno di presentazioni: FIFA 22!

Amazon ha infatti messo in sconto moltissimi pacchetti di FIFA Points per ogni piattaforma. Questi punti virtuali vi consentiranno, a prezzo ridotto, di potenziare e migliorare la vostra rosa in FIFA Ultimate Team, una delle modalità più note e apprezzate del calcistico di Electronic Arts!

Entrando nello specifico, le piattaforme coinvolte sono le più popolate dai giocatori di FIFA 22, vale a dire PlayStation, Xbox e PC (i FIFA Points sono compatibili anche con PS5; lo stesso vale per le Xbox di nuova generazione). Riguardo le taglie disponibili, invece, la scelta è parecchio variegata: si parte dalle più basse, 2.200 e 4,600, e si arriva a 12.000 FIFA Points!

Come ribadito in apertura, questa valuta è pensata per la modalità FIFA Ultimate Team, la quale prevede che l’utente, partendo dal basso e con una rosa non affollata di campioni, riesca a battere gli altri giocatori e acquisire nuovi calciatori al fine di migliorare la propria squadra. Per fare ciò, avrete appunto bisogno dei FIFA Points, i quali vi consentiranno di acquistare numerosi pacchetti contenenti tutti i giocatori presenti all’interno del gioco, e non solo. Sempre sfruttando questi crediti, infatti, potrete comprare anche vari allenatori e migliorare la condizione fisica della vostra squadra!

Insomma, se siete soliti trascorrere diverse ore con il calcistico più famoso al mondo, approfittando degli sconti di Amazon potreste portarvi a casa moltissimi FIFA Points e fare il pieno di nuovi calciatori! Per altre offerte simili, vi suggeriamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Oltre a ciò, vi consigliamo di seguirci costantemente per ricevere tutti gli aggiornamenti relativi al Black Friday 2021 e di sottoscrivere un abbonamento ad Amazon Prime. Buono shopping!

