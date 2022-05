Se amate i giochi di ruolo a stampo giapponese e non l’avete ancora fatto è decisamente giunta l’ora di recuperare Final Fantasy VII Remake, prima parte della rivisitazione del celeberrimo kolossal nipponico. Un titolo rimasto nel cuore e nella mente di tutti coloro che ci hanno giocato, imponendosi come un vero e proprio mostro sacro del genere, tornato recentemente in una versione rivista in quasi ogni aspetto. Un episodio titanico, che Amazon ha deciso di proporre all’ottimo prezzo di 19,99 euro, rendendo l’operazione di Square Enix appetibile come non mai.

Come riporta anche la nostra recensione, il titolo di Square Enix è assolutamente di livello e “il lavoro compiuto nell’insieme è godibile in ogni suo momento, andando a mettere in ombra anche quelle incertezze riscontrate nel nostro viaggio”. Un qualcosa di altissima qualità insomma, che ben val la pena fare propria a meno di 20 euro grazie all’attuale offerta di Amazon. Se amate i jrpg si tratta quindi di un’occasione da non perdere.

