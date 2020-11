Final Fantasy VII Remake e tanti altri titoli in forte sconto su Amazon per il Black Friday 2020

Il Black Friday 2020 è atteso ufficialmente solo il prossimo 27 novembre, ma sui principali portali di e-commerce cominciano già ad apparire ghiotte offerte. Amazon ha ad esempio recentemente messo una carrellata di interessantissimi titoli Koch Media in fortissimo sconto, permettendoci così di recuperare a un prezzo super opere che ci eravamo persi. Tra i giochi in offerta possiamo trovare titoli di primissimo piano come Final Fantasy VII Remake, DOOM Eternal e Marvel’s Avengers: non male, no?

Il Black Friday 2020 sta per arrivare! Preparati come si deve all’evento dell’anno leggendo il nostro articolo di consigli!

Qualsiasi siano la vostra piattaforma di riferimento e i vostri gusti personali troverete quindi di sicuro in questo elenco qualcosa di interessante. Se siete degli amanti delle corse, ad esempio, sarà molto probabilmente F1 2020 a catturare il vostro interesse, mentre nel caso siate alla ricerca di un gestionale è il divertentissimo Two Point Hospital a venire in vostro soccorso. Insomma, i titoli di Koch Media in sconto su Amazon per il Black Friday 2020 sono veramente tanti.

Se siete interessati ad approfittare di qualcuna di queste offerte, potete trovare qui sotto un elenco di quella che è la nostra personale selezione delle migliori tra di esse. Se volete invece dare un’occhiata all’elenco completo, potete trovarlo comodamente nel link qui sotto.

» Clicca qui per tutti i titoli Koch Media in sconto per il Black Friday 2020 su Amazon «

