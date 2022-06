Grandissimi giorni questi per tutti i fan di Final Fantasy e dei videogiochi in generale. Nelle ultime settimane sono infatti stati annunciati numerosi progetti sulla celebre saga ed è stato addirittura mostrato un nuovo trailer dell’attesissimo Final Fantasy XVI. In tutto ciò ha trovato inoltre spazio finalmente anche il lancio su Steam di Final Fantasy VII Remake Intergrade, un qualcosa di attesissimo da tutti i possessori di un pc da gaming. Uno sbarco avvenuto solo da pochi giorni, con il primo episodio del remake che è però già acquistabile con ben il 30% di sconto grazie a Instant Gaming.

Una conversione, tra le altre cose, anche riuscita sul piano tecnico. Come riporta la nostra recensione di Final Fantasy VII Remake Intergrade per Steam, infatti, si tratta di: “un gioco ben ottimizzato su PC, con la possibilità di giocare a 60 FPS con una RTX 3060 in Ultra-HD e persino con una GTX 1660 in Quad-HD, un risultato decisamente impressionante se si considera l’ottimo impatto visivo del gioco”. Insomma un ottimo lavoro per un grande gioco, che vi permetterà di vivere al massimo delle possibilità l’epopea di Cloud e soci.

Se siete interessati a fare vostro Final Fantasy VII Remake Intergrade su Steam a soli 52,99 rispetto agli 80 di listino, ossia con ben il 30% di sconto, potete trovarlo seguendo comodamente il link qui sotto. Allora, siete pronti a immergervi in questa fantastica avventura in attesa del secondo episodio del remake?

