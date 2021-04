Final Fantasy VII Remake Intergrade: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Il prossimo 10 giugno sbarcherà finalmente su PS5 Final Fantasy VII Remake Integrade, ossia una versione potenziata e aggiornata tecnicamente dell’apprezzato titolo uscito originariamente in esclusiva per PS4 lo scorso anno. Un lancio attesissimo dai fan della saga giapponese, che non vedono l’ora di poter mettere le mani su Final Fantasy VII Remake con texture aggiornate e tanti altri miglioramenti. Un’attesa che può essere in parte ingannata prenotando fin da ora Final Fantasy VII Remake Integrade a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

In Intergrade non troveremo però solo aggiornamenti tecnici e migliorie varie: Final Fantasy VII Remake contiene anche al suo interno un episodio inedito con Yuffie come protagonista, proponendo un nuovo arco narrativo con tanto di nuove aggiunte al gameplay del titolo. Da non sottovalutare è inoltre il supporto completo al feedback aptico del dualsense di PS5, che promette di far immergere ancor di più il giocatore nel magico mondo di Midgar.

Oltre che essere un titolo potenzialmente dirompente su PS5, Final Fantasy VII Remake è inoltre un’opera decisamente valida anche sul piano ludico. Come vi abbiamo infatti raccontato nella nostra recensione, il titolo di Square Enix è un qualcosa di estremamente valido sia per gli storici appassionati che per i neofiti. Un’esperienza imperdibile, che potete ora prenotare nella sua versione potenziata e completa a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

