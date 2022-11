Tra i giochi più attesi del prossimo 2023 è impossibile non annoverare Final Fantasy XVI, ossia il nuovo capitolo principale della celeberrima saga che ha saputo ammaliare nel corso degli anni milioni di giocatori. Un appuntamento che non stupisce quindi per quanto sia atteso e a cui potete farvi trovare pronti prenotandolo fin da ora in super sconto a meno di 50 euro grazie alle offerte di eBay.

L’attesissimo titolo è infatti prenotabile nella sua versione per PS5 con confezione multilingua ma gioco in italiano su eBay a soli 49,80 euro, ossia ben 30 in meno a quello che è il prezzo di listino di Final Fantasy XVI. Il tutto, ovviamente, fino a esaurimento scorte. Se volete quindi assicurarvi una copia di Final Fantasy XVI per PS5 il giorno di lancio a meno di 50 euro il nostro consiglio è quello di fare in fretta e prenotarlo finché è disponibile a tale prezzo stracciato.

Oltre alla possibilità di prenotare in super anticipo a un prezzo imperdibile l’attesissimo Final Fantasy XVI, esistono anche molte altre offerte sul mercato. Per non perdervene neanche una vi rimandiamo ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte. In essi troverete informazioni sempre aggiornate su tutte le migliori offerte in corso sui vari store. Il tutto con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Il vostro interesse è solo quello di potervi assicurare a meno di 50 euro fin dal giorno di lancio Final Fantasy XVI? Potete farlo seguendo comodamente il link qui sotto.

