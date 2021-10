Fino a 100€ di Cashback se acquisti un Vivo X60 Pro 5G o V21 5G

Se siete alla ricerca di uno smartphone, allora potrebbe interessarvi l’iniziativa Cashback di Vivo, che vi permetterà di ottenere un rimborso fino a 100€ qualora acquistiate il Vivo X60 Pro 5G o il Vivo V21 5G entro il 20 novembre.

Partecipare all’iniziativa sarà semplicissimo, dal momento che vi basterà acquistare uno dei due smartphone in oggetto tramite uno dei portali aderenti alla promozione, tra i quali, vi anticipiamo, è presente anche Amazon. Una volta effettuato l’acquisto, dovrete caricare la prova di quest’ultimo sul sito dedicato entro il 5 dicembre, inserendo i dati relativi al vostro conto bancario sul quale riceverete poi il rimborso, che sarà di 100€ nel caso scegliate il Vivo X60 Pro 5G e 50€ qualora siate interessati al V21 5G.

In entrambi i casi, parliamo di smartphone recenti e di ottima fattura, anche se ovviamente il Vivo X60 Pro 5G vanta caratteristiche superiori, che lo collocano molto vicino ai migliori smartphone del momento. Tra queste citiamo il trattamento della scocca con una satinatura cangiante, che vi darà la percezione che il dispositivo cambi colore con il variare dell’incidenza della luce. A renderlo uno smartphone di fascia alta è poi il comparto fotografico che, come saprete, allo stato attuale rimane forse l’unico fattore che contraddistingue i dispositivi premium. In questo caso, siamo di fronte ad un sensore principale da 48MP con una grande apertura focale, f/1.5 per l’esattezza, stabilizzato dall’esclusivo sistema gimbal progettato dal produttore.

Se nella parte multimediale il Vivo X60 Pro 5G presenta delle caratteristiche uniche, non si può dire lo stesso del processore, che è il noto Snapdragon 870, un chip che viene scelto da tantissimi produttori per questa fascia di prezzo, merito della sua affidabilità, efficienza e potenza. Per quanto riguarda il modello meno caro di questa iniziativa, parliamo comunque di uno smartphone che riesce a differenziarsi da un mercato ormai saturo, grazie alla presenza di 2 LED nascosti nella parte frontale, utili per illuminare il viso durante i selfie. Inoltre, la fotocamera anteriore di Vivo V21 5G è probabilmente una delle migliori in ambito Android, a dimostrazione di come il brand abbia voluto dare grande importanza a quest’ultima, spesso sottovalutata.

Come detto, il Cashback di Vivo lo si potrà sfruttare su diversi e-commerce, la cui lista la troverete in calce. Ciò detto, prima di lasciarvi al vostro acquisto, vi ricordiamo ancora una volta di seguirci ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Portali aderenti all’iniziativa

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!