Se siete alla ricerca di offerte imperdibili sulla miglior tecnologia del 2022, intesa come smartwatch, tablet e notebook, dovreste rapidamente dare un’occhiata alle offerte estive di Huawei. Sullo store ufficiale del produttore sono in corso una serie di promozioni davvero allettanti, alcune con scadenza a fine giornata, mentre altre saranno valide fino al 23 agosto.

Vi diciamo subito che siamo di fronte a una delle migliori promozioni rilasciate da Huawei, con una selezione di prodotti molto ampia e con proposte interessantissime, che invogliano i fan del noto produttore ad acquistare i suoi ultimi prodotti a occhi chiusi. In alcuni casi, gli sconti superano la soglia del 50% e avete persino la possibilità di applicare diversi coupon, che abbassano il prezzo di alcuni prodotti di ulteriori 100€.

Una delle occasioni più convenienti riguarda il recente Watch GT3 Pro con cassa in titanio e cinturino grigio in pelle, sul quale potrete applicare il coupon “ASUMMER50“, che taglierà di 50€ il prezzo ufficiale dello smartwatch, consentendovi di portarvelo a casa alla cifra più bassa del web. Se completerete l’acquisto entro oggi 11 agosto, riceverete in omaggio la bilancia smart Huawei Scale 3 e gli auricolari TWS FreeBuds 4i, che insieme hanno un valore di circa 130€.

Parliamo di prodotti che, in questo periodo storico, sono ai vertici della categoria, in particolar modo il Watch GT3 Pro, che si farà apprezzare non solo per le sue sofisticate funzioni, ma anche per il design studiato per accontentare le esigenze di qualsiasi amante dei dispositivi indossabili. A tal riguardo, lo smartwatch è composto da diversi elementi in titanio, oltre che da un vetro zaffiro e da un rivestimento in ceramica nella parte inferiore.

Per il resto, il Watch GT3 Pro è uno smartwatch tra i migliori che potete acquistare. È dotato di tutte le tecnologie: GPS, l’ultima versione del Bluetooth, l’NFC e il microfono per rispondere alle chiamate. Questo smartwatch è basato sul sistema HarmonyOS che, tramite l’ausilio di sensori dedicati, mostrerà in maniera precisa e chiara i valori della vostra frequenza cardiaca e quelli del livello di ossigeno nel sangue, oltre al tracking del sonno, tutte caratteristiche che faranno la gioia degli amanti di stili di vita attivi e salutari.

Se siete interessati a dare uno sguardo più approfondito a questa promozione, valutando così anche altri dispositivi che potrete acquistare a prezzi stracciati in questo periodo di ribassi estivi, non dovreste assolutamente dimenticarvi di dare un’occhiata alla pagina dedicata, che vi abbiamo comodamente linkato in questo articolo.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!