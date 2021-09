Fino a 100€ di sconto per la tua auto o moto grazie a eBay

Con l’avvicinarsi dell’inverno e il ritorno in massa in ufficio diventa sempre più importante prepare il proprio veicolo a dovere in modo da fronteggiare nel migliore dei modi qualsiasi imprevisto. Se volete avere un’ampia scelta di prodotti e al contempo risparmiare eBay ha pensato in questo giorni di rendere disponibile un nuovo coupon con cui potrete ottenere fino ad un massimo di 100€ di sconto sui vostri acquisti relativi ad auto e moto effettuati da questa pagina.

La promozione in questione sarà valida fino al 30 di settembre e coinvolge alcuni dei brand più famosi del settore, come Vespa, Brembo, Pirelli, Osram e altri ancora, andando a coinvolgere accessori, pezzi di ricambio, lubrificanti, utensili e persino cerchi e pneumatici. Per i vostri acquisti potrete utilizzare il coupon MOTORI10, che da diritto ad uno sconto del 10% fino ad un massimo di 100€, utilizzabile 3 volte per ogni utente.

I prodotti coinvolti in questa iniziativa sono veramente tantissimi e sarebbe superfluo segnalarne alcuni in particolare, vi lasciamo quindi per comodità tutti i link delle categorie di prodotto coinvolte e dei maggiori brand da cui effettuare i vostri acquisti.

Offerte per categoria

Offerte per brand

Informazioni sul codice sconto

Codice: MOTORI10

Valore Coupon: 10%

Sconto Massimo: 100€

Utilizzi: 3 per ogni utente

Inizio: 20 settembre 2021 ore 9:00

Fine: 30 settembre 2021 ore 23:59

Coupon valido solo sui prodotti inclusi nelle categorie di Auto e moto: ricambi e accessori solo da rivenditori selezionati.

solo da rivenditori selezionati. Termini e condizioni

