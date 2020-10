Fino a 130€ di sconto su Surface Laptop 3 grazie a Microsoft Store!

Questo laptop dal design sottile e leggero, appena 1,2kg di peso, è composto da un display touchscreen in vetro rinforzato con particolari finiture in nero satinato, una tastiera in metallo ed un trackpad più ampio che permette una maggior libertà di movimento della mano. All’interno troviamo un processore AMD Ryzen 7 realizzato esclusivamente per la linea Surface permette prestazioni ottimali ed una eccezionale velocità data da 16 GB di RAM DDR4 e la possibilità di scegliere la memoria tra 128GB fino a 1T. Il Surface Laptop 3 è poi il primo della sua linea ad avere porte USB-A e USB-C in modo da collegare schermi, alloggiamenti e caricare accessori con maggiore velocità.