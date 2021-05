Fino a 140€ di sconto sui set LEGO da Zavvi!

Continua la nostra rassega relativa alle migliori offerte della rete, e lo fa spostandosi sul portale di Zavvi dove, proprio in queste ore, avrete la possibilità di acquistare tantissimi set LEGO ad un prezzo incredibile, con sconti capaci di far calare i prezzi anche di 140€! Questa promozione scadrà il 5 maggio, quindi avrete ancora tempo per sfruttare queste occasioni ed acquistare i set LEGO proposti da Zavvi ad ottimo prezzo, ben chiaro che, vista la convenienza di certe occasioni, la disponibilità di alcuni prodotti potrebbe terminare ben prima della fine della promozione.

In questa particolare iniziativa di Zavvi sono coinvolte le maggiori linee di set LEGO presenti sul mercato come Technic, Creator e Architecture, con articoli che possono andar bene tanto per i costruttori più giovani, quanto per i professionisti del mattoncino, ormai smaliziati da anni di costruzioni. Inoltre, non mancano occasioni da poter sfruttare anche per delle ottime ed originali idee regalo, magari da fare per la Festa della Mamma, tra i quali vi segnaliamo, ad esempio, il delizioso set LEGO Ideas: Central Perk, riproduzione dello storico bar della serie TV Friends che farà impazzire i fan della serie, e che può esser acquistato scontato a soli 62,99€!

Questa riproduzione dello storico bar include anche le minifigure dei personaggi della serie TV, e nonostante sia un set molto semplice, si rivela incredibilmente dettagliato e pieno di riferimenti che faranno impazzire i fan. Trattandosi di un set LEGO Ideas, questo set è destinato nel tempo a diventare introvabile, quindi non fatevelo sfuggire!

Insomma, stiamo parlando di un’offerta ricca ed estremamente varia e per tutte le età, motivo per cui vi suggeriamo di visitare quanto prima la pagina della promozione, così che possiate trovare quella più in linea con i vostri gusti, entro il 5 maggio. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti su Zavvi, vi ricordiamo che sulla piattaforma troverete ancora per pochi giorni l’occasione su 2 t-shirt a tema nerd ad appena 19,99€, quindi affrettatevi a coglierle al volo!

