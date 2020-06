Fino a 200€ di cashback sull’acquisto di fotocamere e obiettivi Sony

Stanco della vecchia macchina fotografica? Cerchi un obiettivo più performante? Allora non puoi perderti questa incredibile promozione Sony grazie alla quale, per un periodo di tempo limitato, potrai acquistare diversi articoli fotografici a prezzo scontato con, in più, la possibilità di ricevere un rimborso sull’acquisto fino a 200€!

Per poter aderire a questa grandiosa iniziativa non dovrete far altro che acquistare uno dei prodotti aderenti alla promozione direttamente su Amazon, o presso i rivenditori aderenti, completare in ogni sua parte il modulo online presente sul sito di Sony, ed una volta compilati tutti i campi e rispettate tutte le condizioni che trovate a questo indirizzo riceverete i soldi direttamente sul vostro conto corrente! Attenzione però, potrete avvalervi di questa grandiosa promozione fino al 31 luglio 2020, quindi non lasciatevela sfuggire!

Se avete mai voluto approcciare alla fotografia, oppure cambiare la vostra attuale macchina, in questa selezione troverete l’offerta che state cercando. È presente inoltre una vasta scelta di accessori tra cui scegliere per poter migliorare ulteriormente le fotocamere, con opzioni che prevedono flash o impugnature aggiuntive per le batterie ma anche soluzioni più elaborate come veri e propri kit per la cattura del sonoro e aumentare la qualità dei video.

Vi ricordiamo che avete tempo fino al 31 luglio per poter aderire a questa iniziativa di cashback di Sony, e per aiutarvi nella scelta abbiamo selezionato i migliori articoli presenti, in modo da farvi trovare il prodotto più in linea con le vostre necessità. Prima di lasciarvi andare alla ricerca del vostro nuovo acquisto di fotografia, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

I prodotti Sony

Altre offerte Amazon disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!