Fino a 200€ di sconto con le nuove Offerte Speciali di Acer

Lo smart working ha preso piede negli ultimi mesi, ma il lavoro in mobilità rimane certamente un aspetto importante e imprescindibile e qualora riteniate possa servirvi un nuovo notebook o un nuovo monitor per le vostre attività, sarete felici di sapere che sullo store ufficiale Acer potrete risparmiare fino a 200,00€ sull’acquisto di un nuovo computer, sia portatile che fisso, nonché su diversi proiettori.

Offerte che quindi godono di sconti importanti su una vasta gamma di prodotti, come ad esempio l’Acer Spin 5 SP513-54N, un notebook convertibile da 13 pollici che si adatta perfettamente a quello che è l’utilizzo smart e capace di soddisfare tutte le esigenze lavorative, grazie al display touch, alla batteria a lunga durata e alle ottime prestazioni offerte dal processore Intel di ultima generazione, ovvero il potente Core i7-1065G7, nonché dagli 8GB di RAM e da un SSD da ben 1TB, proposto con 200,00€ di sconto e quindi acquistabile a 1.199,00€ invece di 1.399,00€.

Compagno di viaggio ideale per i professionisti, l’Acer Spin 5 SP513-54N vanta uno schermo con una definizione davvero senza pari o quanto meno difficile da trovare in questa specifica fascia di prezzo, dal momento che la sua risoluzione supera abbondantemente la classica Full HD (1920 x 1080) arrivando a ben 2256 x 1504, ciò lo rende praticamente perfetto non solo per guardare e analizzare ad esempio un documento nei minimi dettagli, ma anche per godere appieno di tutti quei contenuti multimediali realizzati con una risoluzione elevata. Curata nei minimi dettagli, la serie Acer Spin 5 offre la massima libertà di movimento grazie al peso di soli 1,2 kg e allo spessore di appena 14,9 mm, oltre che da una cerniera resistente che consente di ruotare lo schermo di 360° per leggere, scrivere o disegnare in modo comodo.

Insomma, si tratta di un notebook progettato per offrire la massima produttività, sia in postazioni fisse che in movimento, e con l’autonomia da ben 15 ore non avrete la necessità di portare il caricatore sempre con voi. Ovviamente, questo non è l’unico modello a godere di un ribasso di prezzo, motivo per cui suggeriamo di visitare la pagina dedicata per scoprire tutte le altre proposte che lo store Acer ha riservato per voi. Infine, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

