Fino a 20€ di sconto da Feltrinelli, scopri i codici promo da usare!

Dopo avervi proposto le principali offerte della mattinata, vogliamo segnalarvi una delle nuove iniziative presenti sullo store Feltrinelli, che vi permetterà di risparmiare fino a 20€ sui vostri libri, musica e film preferiti, nonché su numerosi giocattoli e articoli di cartoleria, il tutto grazie a 3 codici sconto, ognuno specifico per una determinata spesa minima, da effettuare entro il 12 aprile.

Si parte da una spesa minima di 35€, che vi permetterà di risparmiare 5€ una volta inserito il coupon 5APRILE21FREE. Si passa quindi al codice 10APRILE21FREE, capace di farvi risparmiare 10€ a fronte di una spesa di almeno 55€ e, infine, si arriva al codice 20APRILE21FREE, che sarà in grado di abbassare il prezzo di 20€ a fronte di una spesa minima di 100€.

Ribadiamo che i codici sconto possono essere usati per acquisti inerenti a diverse categorie di prodotti, tra cui musica, cinema, eBook, cartoleria e giocattoli. Avrete quindi modo di sbizzarrirvi nella scelta degli articoli, trovando nel catalogo anche gli ultimi lavori cinematografici, come il Blu-Ray di Wonder Woman 1984, oltre agli album del momento e gli eBook più popolari.

Una promozione molto conveniente quindi, il cui requisito minimo può essere raggiunto senza difficoltà. Come siamo soliti fare in queste occasioni, suggeriamo di visitare la pagina del portale prima che la promozione termini. Detto questo, vi ricordiamo che, qualora siate a caccia di ulteriori sconti o coupon, potete trovarli sui nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

