Fino a 20€ sconto con su laFeltrinelli!

Se siete ancora a caccia di offerte, e nessuna di quelle uscite oggi ha soddisfatto la vostra voglia di acquisti, non potete perdervi l’ultima iniziativa del portale di laFeltrinelli che vi permetterà, fino al 1 febbraio, di risparmiare fino a 20€ sulla spesa totale. Per aderire a questa promozione non dovrete fare altro che selezionare i vostri acquisti da una vasta selezione di prodotti, di cui molti sono anche in offerta, e poi utilizzare uno dei codice sconto disponibili che farà abbassare ulteriormente l’importo totale della spesa. I codici da utilizzare sono 3 e nonostante si differenziano in base all’importo raggiunto con gli acquisti, vanno ugualmente inseriti nell’apposita sezione del carrello prima di effettuare il pagamento, e si dividono in queste modalità:

5€ di sconto con il codice 5GENNAIO21FREE , a fronte di 35€ di spesa totale

con il codice , a fronte di di spesa totale 10€ di sconto con il codice 10GENNAIO21FREE, a fronte di 55€ di spesa totale

con il codice a fronte di di spesa totale 20€ di sconto con il codice 20GENNAIO21FREE, a fronte di 100€ di spesa totale

Questa iniziativa però non è cumulabile con altre presenti sullo store, non è applicabile ad acquisti di foto e gift card ed i libri, ma non preoccupatevi poiché sono invece inclusi gli eBook! Infatti è possibile trovare una vasta selezione di romanzi, biografie ed anche saggi che trattano di temi di grande attualità, come nel caso di La notte delle ninfee – Come si malgoverna un’epidemia dove l’autore Luca Ricolfi, racconta gli errori svolti dalla politica durante le prime fasi di pandemia.

Nel vasto catalogo di prodotti inclusi in questa iniziativa è sono presenti anche le versioni home video degli ultimi grandi film usciti al cinema come Le streghe oppure Tenet, il film di Christopher Nolan che, come da tradizione, ha sconvolto publico e critica tra scene d’azione, colpi di scena e viaggi nel tempo. Non mancano poi tanti giochi da tavolo come l’intramontabile Dixit e persino un Dobble a tema Harry Potter, ma anche alcuni set LEGO che vi permetteranno di passare molte ore di divertimento in compagnia.

Avrete capito che la proposta da Feltrinelli è così vasta che non è difficile arrivare alle soglie minime per ottenere i buoni, perciò questo il nostro invito è come al solito quello di visitare l’intera selezione presente del portale, così da trovare le offerte più adatte a voi entro il 1 febbraio. Detto questo, vi ricordiamo che, qualora siate a caccia di sconti o coupon, potete trovarli sui nostri canali Telegram relativi alle offerte! I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping! Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

